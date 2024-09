“Hola gordo”, Messi fa emozionare Suarez nel giorno dell’addio all’Uruguay

Con un toccante videomessaggio, Messi ha voluto salutare Suarez nel giorno dell’addio alla Nazionale. E il Pistolero scoppia a piangere.

La sua ultima partita con la maglia dell’Uruguay non è andata come sperava solo per questione di centimetri, ma le emozioni per Luis Suarez non sono di certo mancate.

Il Pistolero ha colpito un palo e non è riuscito a spingere la sua nazionale oltre lo 0-0 nel match che si è giocato al Centenario contro il Paraguay, ma l’ex attaccante del Barcellona è stato lo stesso il grande protagonista della serata.

In campo, ma soprattutto fuori. Perché prima dell’inizio del match sul maxischermo dello stadio Centenario, nel video celebrativo che la federazione uruguayana ha dedicato al suo storico attaccante, è apparso anche il viso di Leo Messi.