Hojlund si è lasciato alle spalle ogni sofferenza: il Manchester United ha trovato la chiave per risalire

Il danese ha segnato contro il Brentford il suo primo goal stagionale in Premier League. Ten Hag: "La cosa più importante è che non si infortuni".

Erik ten Hag aveva parlato in diverse occasioni di "svolta" nella scorsa stagione, ma dopo il 2-1 in rimonta al Brentford, il manager del Manchester United ha fatto attenzione a non dirlo un'altra volta.

Esattamente un anno prima, dopo una vittoria in rimonta sempre per 2-1 sui Bees, Ten Hag sosteneva che quella vittoria doveva "essere un punto di svolta e una ripartenza". Ma in seguito lo United è stato surclassato in casa dal Manchester City, eliminato dal Newcastle in League Cup e battuto pure in Champions League dal Copenhagen.

Non si può certo biasimarlo, quindi, per aver frenato il proprio entusiasmo dopo aver ottenuto la prima vittoria in tutte le competizioni dopo cinque settimane.