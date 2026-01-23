Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Rasmus Hojlund NapoliGetty Images
Michael Baldoin

Hojlund cerca il rilancio contro la Juventus: l’ultimo goal con il Napoli a fine dicembre, poi un mese di digiuno

Dopo un mese di dicembre di altissimo livello, l’attaccante danese ha rallentato la sua media realizzativa all’inizio del 2026: l’obiettivo è ritrovare il goal contro i bianconeri, squadra contro cui aveva già firmato una doppietta all’andata.

Pubblicità

Parlare di Rasmus Hojlund come di un attaccante in crisi sarebbe senz’altro fuorviante.

È vero: il danese è a secco di goal e assist da un mese, dalla doppietta messa a segno lo scorso 28 dicembre contro la Cremonese.

Nel frattempo, però, il numero 19 del Napoli si è rivelato un ingranaggio fondamentale negli schemi di Antonio Conte, che da lui continua comunque ad attendersi maggiore concretezza negli ultimi metri.

E così il big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus può rappresentare il palcoscenico ideale per ritrovare confidenza con la rete.

  • Rasmus Hojlund NapoliGetty Images

    UNA DOPPIETTA DECISIVA ALL'ANDATA

    Sono già nove le reti stagionali di Hojlund con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni, sei delle quali arrivate grazie a una doppietta.

    Proprio una di queste è stata realizzata nel match d’andata al Maradona contro la Juventus, lo scorso 7 dicembre: due goal decisivi per il successo azzurro per 2-1, con la rete bianconera firmata da Yildiz nel mezzo.

    Questa volta, però, il danese dovrà fare i conti con un Napoli maggiormente rimaneggiato dagli infortuni e con un avversario tutt’altro che semplice come Gleison Bremer, assente all’andata e ora pronto a guidare la retroguardia juventina.

    • Pubblicità

  • L'ULTIMA RETE A FINE DICEMBRE

    Il 2025 di Hojlund si è chiuso nel migliore dei modi, ancora una volta con una doppietta: quella messa a segno in trasferta contro la Cremonese, nel 2-0 dei partenopei.

    Da allora, però, è arrivato il digiuno realizzativo, con sei partite consecutive tra Serie A e Champions League senza partecipare ad alcuna rete.

    Un’assenza che il Napoli ha inevitabilmente pagato, pareggiando quattro di questi incontri e rallentando la propria corsa verso il secondo Scudetto consecutivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Rasmus Hojlund Inter NapoliGetty Images

    NEL MEZZO TANTO LAVORO IMPORTANTE PER IL NAPOLI

    Il fatto che il danese non abbia più segnato non significa che le sue prestazioni siano state negative.

    Basti pensare allo scontro diretto contro l’Inter, dove Hojlund ha "vinto" il duello con Akanji, mettendolo più volte in difficoltà. L’Inter, costretta a spendere energie per contenerlo, ha così lasciato spazi preziosi per altri giocatori, come McTominay, decisivo per il risultato di San Siro.

    In generale, Hojlund non ha mai smesso di lottare, lavorando per la squadra. Da sottolineare anche che, alle sue spalle, il Napoli ha progressivamente perso diversi giocatori chiave per infortunio: non è realistico pensare che possa vincere le partite da solo.

  • Hojlund Lukaku NapoliGetty Images

    ATTENZIONE AL RITORNO DI LUKAKU: HOJLUND RISCHIA IL POSTO?

    Dopo mesi di attesa, il Napoli si prepara al grande ritorno: Lukaku è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista.

    Ma cosa significa questo per Hojlund? Il danese rischia davvero la panchina?

    La verità è che l’ex Atalanta e Manchester United ha fin qui dimostrato di essere un attaccante di assoluto valore, e difficilmente Conte potrà farne a meno.

    Se il belga dovesse però dimostrare subito di essere in forma, non è da escludere un cambio di modulo. La cessione imminente di Lang e l’infortunio, probabilmente più grave del previsto, di David Neres hanno lasciato buchi importanti sulle fasce del Napoli, rendendo l’ipotesi di un attacco a due più concreta che mai.

    Per Hojlund, quindi, l’arrivo del belga non deve essere un problema: può diventare un’opportunità per alleggerirsi di parte del lavoro di squadra e concentrarsi su una maggiore incisività in zona goal.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0