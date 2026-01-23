Hojlund cerca il rilancio contro la Juventus: l’ultimo goal con il Napoli a fine dicembre, poi un mese di digiuno

Dopo mesi di attesa, il Napoli si prepara al grande ritorno: Lukaku è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista.

Ma cosa significa questo per Hojlund? Il danese rischia davvero la panchina?

La verità è che l’ex Atalanta e Manchester United ha fin qui dimostrato di essere un attaccante di assoluto valore, e difficilmente Conte potrà farne a meno.

Se il belga dovesse però dimostrare subito di essere in forma, non è da escludere un cambio di modulo. La cessione imminente di Lang e l’infortunio, probabilmente più grave del previsto, di David Neres hanno lasciato buchi importanti sulle fasce del Napoli, rendendo l’ipotesi di un attacco a due più concreta che mai.

Per Hojlund, quindi, l’arrivo del belga non deve essere un problema: può diventare un’opportunità per alleggerirsi di parte del lavoro di squadra e concentrarsi su una maggiore incisività in zona goal.