Hojlund cerca il rilancio contro la Juventus: l’ultimo goal con il Napoli a fine dicembre, poi un mese di digiuno

Parlare di Rasmus Hojlund come di un attaccante in crisi sarebbe senz’altro fuorviante.
È vero: il danese è a secco di goal e assist da un mese, dalla doppietta messa a segno lo scorso 28 dicembre contro la Cremonese.
Nel frattempo, però, il numero 19 del Napoli si è rivelato un ingranaggio fondamentale negli schemi di Antonio Conte, che da lui continua comunque ad attendersi maggiore concretezza negli ultimi metri.
E così il big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus può rappresentare il palcoscenico ideale per ritrovare confidenza con la rete.