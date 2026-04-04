Hojlund contro De Winter, atto secondo: il Napoli-Milan di Supercoppa Italiana è stato a senso unico

Uno è danese, l'altro belga. Uno fa il centravanti, l'altro il difensore. Uno gioca nel Napoli, l'altro nel Milan. Eppure Rasmus Hojlund e Koni De Winter, nonostante le apparenze, sono legati tra loro come da un filo invisibile.
Sia Hojlund che De Winter scenderanno in campo dall'inizio nel posticipo di lunedì sera tra le squadre di Antonio Conte e Massimiliano Allegri: un big match vero e proprio, uno scontro diretto per il secondo posto che racconterà parecchio sulla lotta Scudetto.
Ma non è solo questo. Il fatto è che Hojlund contro De Winter sarà una sorta di sfida nella sfida. Un duello personale apparentemente strano, che nessuno avrebbe predetto qualche mese fa, ma concreto e reale.