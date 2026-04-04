Hojlund contro De Winter, atto secondo: il Napoli-Milan di Supercoppa Italiana è stato a senso unico

Hojlund e De Winter non si sono incrociati nella gara d'andata, giocata al Meazza alla fine di settembre e finita 2-1 per il Milan: questione di tempistiche diverse, semplicemente.

L'ex centravanti di Atalanta e Manchester United è stato schierato dall'inizio da Conte, come sempre. Ma al 73' il tecnico lo ha richiamato in panchina inserendo al suo posto Lucca. E sei minuti più tardi il belga ha preso il posto di Tomori per portare forze fresche alla difesa.

Tutto è cambiato tre mesi circa più tardi, nella semifinale della Supercoppa Italiana. Lì si Hojlund e De Winter hanno incrociato le armi. Ed è una notte che ci ricordiamo ancora oggi.