Hojlund alla prima da ex contro l'Atalanta per riconquistare il Napoli: deve ritrovare il goal prima del ritorno di Lukaku

A frenare l'esplosione di Hojlund è stato un problema fisico che inizialmente sembrava di poco conto e invece gli ha fatto perdere il ritmo.

Tre le partite saltate dall'attaccante danese tra campionato e Champions League, in cui peraltro sono arrivate due sconfitte per il Napoli compresa quella pesantissima di Eindhoven.

Hojlund è rientrato nel finale di Lecce e ha poi giocato sempre da titolare le successive tre partite contro Como, Eintracht e Bologna.

Risultato? Due pareggi, una sconfitta e zero goal segnati dal danese ma anche dal Napoli. Un deciso passo indietro.