Hojlund alla prima da ex contro l'Atalanta per riconquistare il Napoli: deve ritrovare il goal prima del ritorno di Lukaku

L'inizio era stato più che promettente ma nelle ultime settimane Rasmus Hojlund si è inceppato.
Il danese, reduce dalla delusione per la sconfitta della sua nazionale in Scozia, è infatti fermo a quota due goal in campionato con la maglia del Napoli.
Poco, troppo poco, per chi era stato acquistato negli ultimi giorni di mercato col compito si rimpiazzare l'infortunato Lukaku.
E proprio l'imminente rientro del belga rischia di ridurre gli spazi per Hojlund, chiamato ora ad un deciso cambio di passo per convincere Conte.