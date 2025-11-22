Pubblicità
Lelio Donato

Hojlund alla prima da ex contro l'Atalanta per riconquistare il Napoli: deve ritrovare il goal prima del ritorno di Lukaku

Il centravanti danese è fermo a soli due goal in campionato dove non segna da inizio ottobre e dopo la delusione in nazionale deve ripartire contro l'Atalanta, club che lo ha lanciato nel grande calcio.

L'inizio era stato più che promettente ma nelle ultime settimane Rasmus Hojlund si è inceppato.

Il danese, reduce dalla delusione per la sconfitta della sua nazionale in Scozia, è infatti fermo a quota due goal in campionato con la maglia del Napoli.

Poco, troppo poco, per chi era stato acquistato negli ultimi giorni di mercato col compito si rimpiazzare l'infortunato Lukaku.

E proprio l'imminente rientro del belga rischia di ridurre gli spazi per Hojlund, chiamato ora ad un deciso cambio di passo per convincere Conte.

  • L'INIZIO COL BOTTO: 4 GOAL IN 6 PARTITE COL NAPOLI

    Hojlund, come dicevamo, è arrivato al Napoli nelle ultimissime ore del calciomercato estivo dal Manchester United.

    Ma al debutto in azzurro, contro la Fiorentina, ci ha messo appena quattordici minuti per segnare il suo primo goal. Un inizio col botto, insomma.

    Poi tre partite a secco tra campionato e Champions League prima della doppietta allo Sporting e della rete decisiva nella vittoria contro il Genoa per 2-1.

    Hojlund, insomma, sembrava essere l'uomo giusto al posto giusto. Ma qualcosa si è improvvisamente rotto.

  • L'INFORTUNIO E IL DIGIUNO: NON SEGNA DA UN MESE E MEZZO

    A frenare l'esplosione di Hojlund è stato un problema fisico che inizialmente sembrava di poco conto e invece gli ha fatto perdere il ritmo.

    Tre le partite saltate dall'attaccante danese tra campionato e Champions League, in cui peraltro sono arrivate due sconfitte per il Napoli compresa quella pesantissima di Eindhoven.

    Hojlund è rientrato nel finale di Lecce e ha poi giocato sempre da titolare le successive tre partite contro Como, Eintracht e Bologna.

    Risultato? Due pareggi, una sconfitta e zero goal segnati dal danese ma anche dal Napoli. Un deciso passo indietro.

  • Rasmus Hojlund Atalanta 2022-23 Getty

    ORA LA SFIDA DA EX ALL'ATALANTA

    Al rientro dagli impegni con la Danimarca, a cui non è bastato il rigore trasformato da Hojlund per battere la Scozia ed accedere direttamente ai Mondiali, ecco la sfida all'Atalanta.

    Una partita che non può essere come tutte le altre per chi proprio a Bergamo si è fatto conoscere al grande calcio.

    L'Atalanta è infatti il club che ha acquistato Hojlund dallo Sturm Graz nel 2022 per 21 milioni di euro e lo ha rivenduto dodici mesi dopo al Manchester United al quadruplo.

    Il danese quindi ha vestito la maglia nerazzurra solo per una stagione segando 10 goal in 34 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. 

    Dopo due stagioni altalenanti in Premier League, questa estate Hojlund è tornato in Serie A. E ora sfiderà l'Atalanta cercando un goal che manca ormai da tempo.

  • IL RITORNO DI LUKAKU

    Hojlund, insomma, deve sbloccarsi anche perché il rientro di Romelu Lukaku è ormai imminente.

    L'attaccante belga sta accelerando e sembra sulla via del recupero. Le ultime indiscrezioni danno per possibile una sua convocazione addirittura per la sfida contro la Roma del 30 novembre.

    Ovviamente per rivedere il vero Lukaku servirà ancora del tempo, considerato il lungo stop e il fisico imponente, ma una volta al top difficilmente Conte rinuncerà al suo pupillo.

    Ecco perché Hojlund ha bisogno di goal per non perdere ulteriore terreno nelle gerarchie. Possibilmente già sabato sera contro l'Atalanta.

