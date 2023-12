Tutti vogliono Hojbjerg: Juventus, Napoli e Chelsea sulle tracce del danese

Triello di mercato tra bianconeri, azzurri e blues per aggiudicarsi il centrocampista del Tottenham. Gli Spurs aprono all'ipotesi prestito.

Tra i protagonisti principali della buona stagione vissuta fin qui dal Tottenham di Ange Postecoglu non c'è Pierre-Emile Hojbjerg.

Il centrocampista, che negli scorsi anni ha rappresentato un punto di riferimento importante per la mediana degli Spurs, con l'allenatore australiano sta trovando molto meno spazio rispetto al previsto.

Il danese fin qui è stato utilizzato come comprimario, subentrando molto spesso nei minuti finali degli incontri.

Motivo per cui Hojbjerg potrebbe guardarsi intorno a gennaio in vista del mercato. Alla finestra ci sono diversi club, tra cui Juventus e Napoli, alla ricerca di un rinforzo in mediana.