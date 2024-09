“Ho già vissuto Inter-Milan da tifoso”: Morata svela un retroscena sul derby

Inter vs AC Milan

L'attaccante spagnolo ha rivelato di essere stato a San Siro in incognito in occasione di una stracittadina tra nerazzurri e rossoneri.

Il countdown è iniziato. Manca sempre meno al derby di Milano, una gara tra le più attese nella città meneghina.

Tra i protagonisti più attesi c’è anche Alvaro Morata, che sta lavorando per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le sfide contro Parma e Lazio.

Lo spagnolo, capitano della Roja vittoriosa a Euro 2024, non vede l’ora di tornare in campo e sfidare i nerazzurri dopo il problema muscolare accusato in occasione di Milan-Torino, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

“Sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è accorto di me, volevo respirare quella atmosfera”.

Morata ha rivelato un curioso retroscena a poche settimane dal ‘Derby della Madonnina’.