Hermoso può già lasciare la Roma: è nel mirino del Bayer Leverkusen

Possibile futuro in Germania per Hermoso: il Bayer Leverkusen ha messo gli occhi sul difensore della Roma.

Status di riserva ormai acquisito e nubi che aleggiano su un futuro per nulla scontato: Mario Hermoso si sarebbe aspettato ben altro impatto con la maglia della Roma.

Arrivato in estate da svincolato dopo la fine dell'esperienza con l'Atletico Madrid, lo spagnolo non è mai riuscito a emergere con costanza nell'undici titolare: una situazione resa ancor più complicata dall'approdo in panchina di Claudio Ranieri, che con Mancini, Hummels e Ndicka sembra aver trovato la giusta quadra nel reparto arretrato.

Uno scenario che potrebbe dare adito a qualche sorpresa di mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale: occhio, in particolare, al Bayer Leverkusen.