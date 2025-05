Henry spiega l'addio alla Juventus: "Moggi mi voleva cedere in prestito all'Udinese, gli dissi di mandare Del Piero"

Thierry Henry è tornato sull'esperienza alla Juventus: "Giocavo da esterno difensivo. Sono andato via perché non era rispettoso".

Tra i rimpianti maggiori nella storia della Juventus c'è senza dubbio Thierry Henry, che a Torino ci ha passato solo pochi mesi senza lasciare grandi ricordi.

Il francese arrivò in bianconero quando aveva 22 anni ed ancora doveva esplodere. Fu un'esperienza molto breve visto che rimase alla Juventus solo metà stagione.

Dietro le ragioni del'addio di Henry e il suo passaggio all'Arsenal per non c'è stata solo la questione legata al ruolo e come veniva utilizzato da Carlo Ancelotti. L'ex giocatore, in un'intervista a "The Overlap" ha spiegato quale fu l'episodio decisivo e che lo convinse a lasciare il club bianconero.