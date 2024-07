Heidenheim-Parma dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Parma affronta l’Heidenheim in amichevole: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Quarta uscita stagione e quarto avversario di rango per il Parma.

La compagine crociata, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lugano ed i successi per 2-1 e 2-0 rispettivamente contro Anversa e Galatasaray, torna in campo per affrontare in amichevole una delle grandi rivelazioni della scorsa Bundesliga: l’Heidenheim.

Un test match che chiude il mini-ritiro in Austria e che servirà a Fabio Pecchia per valutare a che punto è il gruppo dopo il lavoro svolto nelle ultime settimane.

Il Parma farà poi ritorno in Italia dove domenica 4 agosto sfiderà l’Atalanta allo stadio ‘Ennio Tardini’ nell’ultima gara estiva di preparazione ai prossimi impegni ufficiali.

In questa pagina tutte le informazioni su Heidenheim-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.