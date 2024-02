Hazard pazzo per Verratti: "Al PSG l'ho amato"

Eden Hazard esalta Verratti: "Dribbla in area e perde palla, ma non gli importa e lo rifarà: è un po' come me". Poi svela: "Conte mi infastidiva".

Da talento a talento: Eden Hazard dispensa messaggi al miele nei confronti di Marco Verratti. L'ex fuoriclasse belga, ritiratosi lo scorso ottobre a soli 32 anni dopo svariati guai fisici ed un rendimento flop al Real Madrid, in un'intervista a 'L'Equipe' - dove c'è spazio anche per parentesi su Antonio Conte e Blancos - confida tutto il proprio debole per il centrocampista pescarese (oggi in Qatar tra le fila dell'Al-Arabi). L'articolo prosegue qui sotto Hazard esalta Verratti e lo fa sottolineandone la 'follia' calcistica, rivedendosi in ciò che era sul prato verde prima di appendere gli scarpini al chiodo.