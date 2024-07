Harroui al Verona, titolare o no? Consigli Fantacalcio e dove giocherà con Paolo Zanetti

Retrocessio con il Frosinone, Harroui rimane in Serie A ufficialmente per giocare con la maglia del Verona.

Abdou Harroui sbarca ufficialmente al Verona, club con cui ha firmato fino al 2028. Ex Frosinone, squadra con cui è retrocesso qualche mese fa, il marocchino classe 1998 proverà a non far rimpiangere i giocatori che hanno lasciato l'Hellas, da Noslin a Folorunsho.

Per Paolo Zanetti un giocatore duttile, che può ricoprire il ruolo di centrale, di esterno destro e trequartista, in grado di segnare e far segnare. Insomma, un buon innesto per la Serie A 2024/2025.

Harroui sarà titolare nel Verona o arriva in Veneto per completare il reparto di Zanetti ed essere una prima alternativa ai titolarissimi?