Haaland in Serie A? L'apertura del norvegese e la Juventus sfiorata: "Era troppo presto"

Immaginare Erling Haaland nei campi di Serie A oggi sembra un sogno quasi irrealizzabile.

Eppure, alla vigilia del match contro l’Italia - che può garantire ufficialmente alla sua Norvegia l’accesso ai Mondiali a 28 anni dall’ultima volta - l’attaccante del Manchester City ha speso parole dolci per il Bel Paese, lasciando aperta la possibilità di un futuro sbarco nel massimo campionato italiano.

Cinque anni fa, del resto, la Juventus aveva avuto la possibilità di affondare il colpo decisivo: come confermato successivamente da Federico Cherubini, dai bianconeri fu offerta soltanto una strada verso la seconda squadra in Serie C, proposta prontamente rifiutata dal norvegese. Haaland scelse invece il Salisburgo, dove iniziò a segnare con continuità, attirando l’attenzione del Borussia Dortmund, che lo prelevò appena un anno dopo.