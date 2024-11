Il centravanti svedese continua il suo clamoroso momento di forma. Settimo goal nell'arco di quattro giorni e lezione sonora a Guardiola.

Inarrestabile. Almeno al momento, non esiste difesa in grado di arginare la straordinaria vena realizzativa di Viktor Gyokeres.

Anche quando si alza il gradiente di difficoltà della partita, il centravanti svedese riesce sempre a incidere in positivo sui destini dello Sporting Lisbona.

Una macchina da goal che non conosce limiti e in grado di far apparire anche uno come Erling Haaland uno sprovveduto in zona offensiva.