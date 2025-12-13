Gutierrez recuperato, da Lukaku a Lobotka: chi ritrova il Napoli tra Udinese e Supercoppa

Ormai il Napoli e Antonio Conte sono abituati ad affrontare questa complicata stagione piena di impegni senza molti giocatori, out per infortunio. Fin da agosto non sono mancati i problemi per i Campioni d'Italia, che si sono visti privare di molti big nel corso dei mesi.

Le assenze più pesanti sicuramente quelle di Romelu Lukaku e poi di Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa fino allo stop di Stanislav Lobotka. Il Napoli giocherà a Udine nel prossimo turno di campionato e poi avrà la Supercoppa, giovedì contro il Milan in semifinale.

Chi recupererà Conte per queste sfide?