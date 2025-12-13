Pubblicità
Lukaku LobotkaGetty Images
Andrea Ajello

Gutierrez recuperato, da Lukaku a Lobotka: chi ritrova il Napoli tra Udinese e Supercoppa

Il Napoli continua a vivere questa stagione con tanti infortuni: Antonio Conte però spera di contare di nuovo su qualche giocatore per i prossimi impegni.

Ormai il Napoli e Antonio Conte sono abituati ad affrontare questa complicata stagione piena di impegni senza molti giocatori, out per infortunio. Fin da agosto non sono mancati i problemi per i Campioni d'Italia,  che si sono visti privare di molti big nel corso dei mesi.

Le assenze più pesanti sicuramente quelle di Romelu Lukaku e poi di Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa fino allo stop di Stanislav Lobotka. Il Napoli giocherà a Udine nel prossimo turno di campionato e poi avrà la Supercoppa, giovedì contro il Milan in semifinale.

Chi recupererà Conte per queste sfide? 

  • GUTIERREZ CONVOCATO CON L'UDINESE

    Le buone notizie per Conte arrivano in particolare dalle condizioni di Gutierrez; il laterale del Napoli infatti è di nuovo a disposizione dopo i problemi alla caviglia che lo hanno tenuto fuori nelle ultime cinque gare. 

    L'ex Girona sarà convocato per la trasferta con l'Udinese e partirà dalla panchina, pronto a subentrare nel secondo tempo se Conte dovesse optare per questa scelta a gara in corso. 

  • LUKAKU E LOBOTKA QUASI PRONTI

    Conto alla rovescia per rivedere Lukaku, che di fatto deve ancora iniziare la sua stagione. Il centravanti belga sta cercando di superare completamente il grave infortunio muscolare. Ovviamente non si vogliono correre rischi e con l'Udinese ancora Conte non potrà contare su di lui. L'obiettivo è portarlo in Supercoppa, almeno tra i convocati per poi valutare se e come impiegarlo tra la semifinale con il Milan e l'eventuale finale pochi giorni dopo. 

    Discorso simile, almeno a livello di tempistiche, per Lobotka; il centrocampista, fondamentale nello scacchiere tattico del Napoli, sarà out con l'Udinese ma dovrebbe essere a disposizione a partire dalla Supercoppa. 

  • I LUNGODEGENTI DEL NAPOLI

    C'è invece chi vede il rientro in campo ancora da lontano e sono diversi i giocatori del Napoli in questa situazione, tutti a centrocampo, reparto più condizionato dagli infortuni in questa prima parte di stagione.

    Sia De Bruyne che Anguissa salteranno tutti gli impegni anche di gennaio; per il belga il rientro è fissato addirittura a marzo mentre l'ex Fulham potrebbe tornare a febbraio, insieme anche a Gilmour. 

  • INDISPONIBILI NAPOLI: LA SITUAZIONE

    • Anguissa
    • De Bruyne 
    • Gilmour
    • Lobotka (possibile convocazione in Supercoppa)
    • Lukaku (possibile convocazione in Supercoppa)
    • Meret 
