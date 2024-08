L'errore clamoroso di Guiu in Chelsea-Servette: goal sbagliato a porta vuota

Marc Guiu si è resto protagonista di un incredibile goal sbagliato in Chelsea-Servette, playoff di Conference League.

Il Chelsea può sorridere per la vittoria nell'andata dei playoff di Conference League, dove ha sconfitto per 2-0 il Servette grazie alle reti di Nkunku e Madueke.

È stata una serata indimenticabile per Marc Guiu ma in senso negativo. L'attaccante classe 2006 infatti ha mancato una clamorosa chance per segnare. In realtà, sono tre le volte in cui ha provato a battere il portiere nella stessa azione, senza mai riuscirsi.

E nel primo tentativo, l'errore è stato incredibile. Per sua fortuna, il Chelsea è riuscito comunque a superare il Servette ma ciò che è successo rimarrà almeno per un po' nella mente di Guiu; un errore così non si vede tutti i giorni.