Guirassy al Borussia Dortmund salta? L'attaccante non ha superato le visite mediche

L'ha annunciato il club giallonero: nel corso delle visite mediche sono emerse delle problematiche che necessitano di approfondimenti.

Clamoroso colpo di scena in casa Borussia Dortmund: Serhou Guirassy non ha superato le visite mediche.

L'attaccante guineano, reduce da una grande stagione con lo Stoccarda, era il prescelto per l'attacco giallonero della prossima stagione, con il BVB che ha prontamente pagato la clausola da 18 milioni di euro.

Tutto sembrava convergere nella giusta direzione, con il giocatore che era arrivato in città pronto a compiere gli ultimi step formali prima della firma, ma il riscontro delle visite mediche non è stato quello auspicato e ora l'affare finisce quantomeno in discussione.