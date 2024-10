Guerra in Libano, stop al campionato locale di calcio: Premier League posticipata dopo il primo turno

La Nazionale giocherà in Vietnami in seguito all'invasione di Israele, massima serie ferma dopo la prima giornata.

Il campionato libanese è stato rinviato a tempo indeterminato in seguito all'attacco di Israele nel sud del paese. Il torneo 2024/2025 è cominciato il 20 settembre, ma l'operazione militare via terra ha portato la federcalcio a posticipare tutte le partite a livello nazionale dal secondo turno in poi.

“A causa dell’attuale situazione nel paese, il comitato esecutivo della Lebanese Football Association ha deciso di posticipare le partite di tutti i tornei a una data da determinare in seguito" ha fatto sapere la LFA in un comunicato ufficiale.

L’annuncio della federcalcio libanese è arrivato quattro giorni dopo la prima giornata di apertura della Premier League libanese: la seconda sarebbe dovuta andare in scena tra il 27 e il 29 ottobre.