Guendouzi gioca Juventus-Lazio? Le ultime dopo l'infortunio e chi sarà titolare tra lui e Vecino

Il francese si è infortunato a un dito di un piede in Nazionale rischiando il forfait per la gara dello Stadium: cosa filtra da Formello.

L'avvicinamento all'anticipo di campionato in casa della Juventus, per la Lazio, è stato caratterizzato dall'incertezza sulle condizioni fisiche di uno dei pilastri della formazione di Marco Baroni: non un centravanti, non un trequartista, bensì Matteo Guendouzi.

L'ex centrocampista del Marsiglia, convocato dalla Francia per le due partite di Nations League poi vinte contro Israele e Belgio, ha vissuto giorni a due facce in Nazionale: agli israeliani ha segnato, ma poi è stato costretto a uscire anzitempo nel finale della gara contro i belgi.

Un problema a un piede che ha tenuto in ansia per giorni la Lazio, specialmente in vista del big match contro la Juventus. Ma ora tutto è diventato un po' più chiaro.