Gudmundsson esordisce, segna subito un rigore e ribalta la gara con un altro: cosa è successo in Fiorentina-Lazio

Fiorentina vs Lazio

La Fiorentina ha un nuovo idolo: Gudmundsson. La vittoria in rimonta è tutta sua, proprio nella prima gara con la maglia viola.

Dalla panchina scricchiolante del primo tempo al salvataggio della ripresa che per ora conferma Palladino alla guida delal Fiorentina. Un salvataggio che si chiama Albert Gudmundsson, finalmente in campo per la Viola dopo settimane di attesa dei tifosi e subito decisivo. A dir poco.

Inizialmente in panchina, Gudmundsson è subentrato nella ripresa, al minuto 46. Palladino lascia Martinez Quarta negli spogliatoi, puntando su una Fiorentina decisa ad ottenere il pareggio il prima possibile. Detto fatto, l'1-1 è in tabellino già al 49'.

Nuovamente sul pari, la Fiorentina prova a vincere il match del Franchi al pari di una Lazio però ingenua e disattenta, tanto da concedere anche un secondo rigore. Gudmundsson si incarica del penalty, come già fatto in occasione del primo, battendo Provedel per i primi tre punti viola dell'annata.