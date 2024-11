Gudmundsson gioca Como-Fiorentina? Le ultime sulla presenza in campo dell’islandese

Como vs Fiorentina

Albert Gudmundsson è ai box dallo scorso 20 ottobre, da quando è stato bloccato da un problema muscolare: quando potrebbe rientrare.

Reduce da sei vittorie consecutive in campionato, la Fiorentina tornerà in campo domenica prossima per affrontare il Como nel tredicesimo turno di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà al Giuseppe Sinigaglia, che metterà ovviamente in palio punti importantissimi per una squadra che, dopo essersi spinta fino alle zone altissime di classifica, adesso punta a tenere il passo delle prime della classe.

Raffaele Palladino potrà contare su una rosa quasi al completo, ma persistono dei dubbi sulla possibilità che Albert Gudmundsson possa prendere parte alla gara.

La Fiorentina avrà a disposizione il suo gioiello islandese, o dovrà attendere ancora prima di poterlo rivedere in campo?