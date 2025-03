Il tecnico del Manchester City risponde alle critiche ricevute da Capello: "Ascolto tutto quello che la gente dice di me, quindi fate attenzione".

Dopo l'attacco di Fabio Capello, arriva la risposta di Pep Guardiola.

Alla vigilia della sfida contro il Brighton, valida per la 29ª giornata di Premier League, l’allenatore del Manchester City ha replicato alla critica dell'ex tecnico italiano.

"Non è la prima volta che lo dice," ha commentato Guardiola. "Non sono abbastanza bravo per vincere nel calcio italiano…".