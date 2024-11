Guardiola ha rinnovato con il Manchester City, quanto guadagna in Inghilterra? La sua carriera è sempre più britannica, ufficialmente

Il tecnico guiderà il Manchester City ancora a lungo dopo un ulteriore rinnovo sul suo contratto: Guardiola ai Citizens per altri due anni.

Pep Guardiola sarà ancora a lungo l'allenatore del Manchester City. Il tecnico catalano, infatti, ha prolungato il suo accordo con il club inglese per altri due anni. Continua così l'era in terra britannica, decisamente la più lunga nella carriera dell'ex Barcellona.

"Manchester City significa così tanto per me" ha detto Guardiola dopo il rinnovo. "Questa è la mia nona stagione qui e abbiamo vissuto così tanti momenti incredibili insieme. Ho un sentimento davvero speciale per questa squadra. Ecco perchè sono così felice di rimanere per altre due stagioni".

"Grazie a tutti per aver continuato a fidarsi di me e a sostenermi: il proprietario, il presidente Khaldoon, Ferran, Txiki, i giocatori e, naturalmente, i tifosi, tutti collegati al Manchester City. È sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. L’ho già detto molte volte, ma ho tutto quello che un manager potrebbe mai desiderare, e lo apprezzo così tanto. Speriamo che ora potremmo aggiungere altri trofei a quelli che abbiamo già vinto. Questo sarà il mio obiettivo".