Guardiola esalta la Juventus: "La miglior squadra in Italia, club storico"

Le parole di Guardiola in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Manchester City: "Tanti pareggi? No, non mi fido".

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa della grande sfida in programma mercoledì all'Allianz Stadium tra il Manchester City e la Juventus, gara valida per la sesta giornata di Champions League. Il tecnico, oltre a fare il punto sugli infortunati e chi potrà recuperare per domani, ha rilasciato dichiarazioni sui bianconeri e la nuova gestione con Thiago Motta in panchina. Guardiola ha esaltato la Juventus, sottolineando la storia del club bianconero. Di seguito le parole dell'allenatore alla vigilia della sfida europea. L'articolo prosegue qui sotto