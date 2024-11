Guardiola in sala stampa con graffi sulla testa dopo la rimonta subita dal City: "Volevo farmi del male"

Il City si fa rimontare tre goal in un quarto d'ora e non vince neppure contro il Feyenoord, Guardiola in conferenza con vistosi graffi.

Continua il momento difficile vissuto dal Manchester City che non si ritrova neppure in Champions League, dove anzi ha vissuto un'altra notte da incubo.

In realtà fino al minuto 74 quella di martedì sera in casa contro il Feyenoord sembrava la partita giusta per ripartire, dato che i citizens erano in vantaggio addirittura di tre reti.

Un vantaggio rassicurante per molte squadre, ma evidentemente non per il City attuale, capace di farsi rimontare dagli olandesi sul 3-3.

E per consolare Guardiola non può bastare certo aver messo fine all'incredibile serie di sconfitte consecutive, ben cinque. Anche perché la situazione in classifica inizia a diventare preoccupante.

Tanto che in conferenza stampa Guardiola si è presentato con evidenti graffi su naso e testa. Segno di un nervosismo crescente che il tecnico non riesce più a nascondere.