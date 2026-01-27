Guardiola e le polemiche con gli arbitri: “Non li critico mai, ma devo difendere il mio club e i miei giocatori”

Guardiola ha insinuato che Hallam stesse cercando di farsi un nome sfidando la raccomandazione del VAR e ha chiesto al capo degli arbitri Howard Webb di spiegargli perché non fosse stato assegnato un rigore quando Yerson Mosquera aveva colpito il pallone con un braccio dopo un tocco di Omar Marmoush. La partita era la prima di Hallam in Premier League, che il prossimo fine settimana non arbitrerà nella massima serie, ma sarà invece incaricato di dirigere Stoke City vs Southampton in Championship.

Tuttavia, sembra che la sua prestazione nella partita del City non abbia influito sul suo ritorno in Championship e che sia normale per gli arbitri inesperti passare da un campionato all'altro quando sono agli inizi.

Guardiola si è scusato con Hallam, ma ha ribadito la sua precedente dichiarazione secondo cui il City continua a subire un trattamento ingiusto da parte degli arbitri. Ha inoltre sottolineato che domenica il Chelsea ha ottenuto un rigore contro il Crystal Palace per una situazione simile, quando Jaydee Canvot ha bloccato con il braccio un tiro di Joao Pedro diretto in porta.