Richard Martin

Guardiola e le polemiche con gli arbitri: “Non li critico mai, ma devo difendere il mio club e i miei giocatori”

Pep Guardiola è tornato sulle polemiche arbitrali che lo hanno visto coinvolto negli ultimi giorni: “Mi spiace de l’arbitro Hallam si è offeso”.

Pep Guardiola si è scusato con l'arbitro Farai Hallam per le sue osservazioni critiche rivolte nel fine settimana, ma ha insistito sul fatto che era giustificato nel sottolineare i numerosi casi in cui le decisioni arbitrali importanti sono andate a sfavore del Manchester City

Hallam ha deciso di non assegnare un rigore a favore dei Citizens per un fallo di mano nella partita di sabato contro il Wolverhampton, nonostante gli fosse stato chiesto di rivedere l'azione tramite il VAR.

  • LE POLEMICHE ARBITRALI

    Guardiola ha insinuato che Hallam stesse cercando di farsi un nome sfidando la raccomandazione del VAR e ha chiesto al capo degli arbitri Howard Webb di spiegargli perché non fosse stato assegnato un rigore quando Yerson Mosquera aveva colpito il pallone con un braccio dopo un tocco di Omar Marmoush. La partita era la prima di Hallam in Premier League, che il prossimo fine settimana non arbitrerà nella massima serie, ma sarà invece incaricato di dirigere Stoke City vs Southampton in Championship.

    Tuttavia, sembra che la sua prestazione nella partita del City non abbia influito sul suo ritorno in Championship e che sia normale per gli arbitri inesperti passare da un campionato all'altro quando sono agli inizi.

    Guardiola si è scusato con Hallam, ma ha ribadito la sua precedente dichiarazione secondo cui il City continua a subire un trattamento ingiusto da parte degli arbitri. Ha inoltre sottolineato che domenica il Chelsea ha ottenuto un rigore contro il Crystal Palace per una situazione simile, quando Jaydee Canvot ha bloccato con il braccio un tiro di Joao Pedro diretto in porta.

    "MI SPIACE SE SI E' OFFESO"

    Guardiola ha dichiarato in conferenza stampa: "Se si è offeso, mi dispiace molto. So che non è facile al debutto. Ed è successo. Tutti sono molto sensibili, lo so. È per questo che scrivete i vostri articoli e potete fare le vostre dichiarazioni. Potete farlo. Basta dare un'occhiata alle sconfitte che abbiamo subito negli ultimi 10 anni".

  • "MAI CRITICATO GLI ARBITRI"

    Guardiola ha affermato di essersi lamentato molto raramente delle decisioni arbitrali quando il City ha perso partite importanti, ma ha spiegato di essersi sentito in dovere di parlare a seguito di una serie di decisioni controverse che hanno penalizzato la sua squadra, come la mancata espulsione di Dean Henderson per un fallo di mano nella finale di FA Cup della scorsa stagione o l'annullamento del goal di Antoine Semenyo contro il Newcastle nella Carabao Cup.

    "La finale di FA Cup, la posizione dell'arbitro e del portiere del Crystal Palace. Era una posizione naturale con le mani? Guardate i miei commenti dopo la partita. In 10 anni non ho mai, mai criticato gli arbitri. Quello che sto dicendo in questa stagione sono argomenti e ragioni per cui lo abbiamo fatto.

    Io difendo il mio club e i miei giocatori. Howard Webb difende gli arbitri. Deve farlo. Guardate cosa succede nell'area di rigore sui calci d'angolo e sui calci di punizione: ogni azione, non è facile. Ogni azione è un fallo. Ogni azione. So che non è facile. Ma devo difendere il mio club e i miei giocatori per molte ragioni.

    Quando perdiamo in Champions League? In Champions League, Premier League, FA Cup, la prima cosa è sempre congratularsi con l'avversario. Sempre. Lo faccio perché credo che sia giusto farlo. Ma quando dici una o due volte in 10 anni che sono il tipo che si lamenta, allora va bene, ognuno difende la propria posizione.

    Tu difendi il tuo lavoro, giusto? Io difendo il mio club e i miei giocatori per quello che è successo molte, molte volte. Quando sei a sei minuti da un goal annullato nella Carabao Cup, devo dirglielo, lo sai. Il fallo di mano contro il Wolverhampton è successo, ma poi cosa è successo al Crystal Palace e al Chelsea? Devo dirlo".

    COSA ATTENDE ORA IL CITY?

    Mercoledì il City ospiterà il Galatasaray nella sua ultima partita della fase a gironi della Champions League. Deve vincere e sperare che gli altri risultati gli siano favorevoli per finire tra le prime otto ed evitare di dover giocare i play-off che mettono in palio un pass diretto per gli ottavi di finale.

    "È molto importante essere tra le prime otto - ha detto l'ala del City Jeremy Doku - Non giocheremmo due partite e, con il numero di gare che abbiamo ora, due in meno sarebbero un bene per noi. Vogliamo solo vincere questa partita e vedere dove ci porterà".

