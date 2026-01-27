Guardiola e le polemiche con gli arbitri: “Non li critico mai, ma devo difendere il mio club e i miei giocatori”

Guardiola ha affermato di essersi lamentato molto raramente delle decisioni arbitrali quando il City ha perso partite importanti, ma ha spiegato di essersi sentito in dovere di parlare a seguito di una serie di decisioni controverse che hanno penalizzato la sua squadra, come la mancata espulsione di Dean Henderson per un fallo di mano nella finale di FA Cup della scorsa stagione o l'annullamento del goal di Antoine Semenyo contro il Newcastle nella Carabao Cup.
"La finale di FA Cup, la posizione dell'arbitro e del portiere del Crystal Palace. Era una posizione naturale con le mani? Guardate i miei commenti dopo la partita. In 10 anni non ho mai, mai criticato gli arbitri. Quello che sto dicendo in questa stagione sono argomenti e ragioni per cui lo abbiamo fatto.
Io difendo il mio club e i miei giocatori. Howard Webb difende gli arbitri. Deve farlo. Guardate cosa succede nell'area di rigore sui calci d'angolo e sui calci di punizione: ogni azione, non è facile. Ogni azione è un fallo. Ogni azione. So che non è facile. Ma devo difendere il mio club e i miei giocatori per molte ragioni.
Quando perdiamo in Champions League? In Champions League, Premier League, FA Cup, la prima cosa è sempre congratularsi con l'avversario. Sempre. Lo faccio perché credo che sia giusto farlo. Ma quando dici una o due volte in 10 anni che sono il tipo che si lamenta, allora va bene, ognuno difende la propria posizione.
Tu difendi il tuo lavoro, giusto? Io difendo il mio club e i miei giocatori per quello che è successo molte, molte volte. Quando sei a sei minuti da un goal annullato nella Carabao Cup, devo dirglielo, lo sai. Il fallo di mano contro il Wolverhampton è successo, ma poi cosa è successo al Crystal Palace e al Chelsea? Devo dirlo".