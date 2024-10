Guardiola e il Pallone d'Oro vinto da Rodri: "Meritava Vinicius? Forse, come un anno fa con Haaland"

Il tecnico del City ha anche lanciato una 'stoccata' al Real Madrid, assente alla cerimonia del Pallone d'Oro: "I risultati vanno accettati".

Alla fine è stato Rodri ad aggiudicarsi il 68° Pallone d'Oro della storia: il metronomo del Manchester City ha trionfato spuntandola su Vinicius Junior, grande favorito per la vittoria alla vigilia.

Un esito che ha generato diverse polemiche, soprattutto a Madrid con la decisione del Real di non partire alla volta di Parigi per presenziare alla cerimonia andata in scena al Theatre du Chatelet.

Temi affrontati in conferenza stampa da Pep Guardiola, che non ha fatto mancare un paragone con la situazione vissuta da Haaland un anno fa.