Guardiola svela le strategie di mercato del Manchester City: “A gennaio aggiungeremo giocatori”

Manchester City vs Everton

Guardiola analizza il momento difficile del City e si affida al mercato: “Serve aggiungere giocatori, abbiamo difficoltà in difesa e centrocampo”.

Il momento è complicato, sicuramente il più delicato degli ultimi anni. Da quando Pep Guardiola allena il Manchester City, la formazione inglese non è mai stata così in difficoltà.

Crisi di risultati, di gioco e a tratti anche di identità: aspetto quest’ultimo che forse preoccupa maggiore l’allenatore catalano. A complicare il tutto c’è poi stato qualche infortunio di troppo.

Come uscire adesso da questa situazione così complicata? In aiuto di Guardiola arriva la finestra di trasferimenti invernale, con il tecnico che non si è nascosto sulla necessità di rinforzarsi.