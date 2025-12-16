Il Guadalajara sfiora l'impresa in Coppa del Re: il Barcellona si salva sul finale contro una squadra di terza divisione

Guadalajara-Barcellona è iniziata con mezz’ora di ritardo a causa di un problema insolito e paradossale: le tribune provvisorie allestite per aumentare la capienza dello stadio Pedro Escartín non erano omologate.

A meno di un’ora dal calcio d’inizio, gli spalti erano ancora vuoti, mentre le squadre erano già pronte in campo. La società di casa ha dovuto attendere il nullaosta della protezione civile per garantire l’agibilità e la sicurezza dei tifosi.

Addetti e steward hanno gestito l’ingresso degli spettatori uno a uno, verificando i posti disponibili e evitando sovraffollamenti. Solo a procedura ultimata la partita è potuta iniziare, con l’ingresso limitato del pubblico e la gara posticipata di trenta minuti rispetto all’orario previsto.