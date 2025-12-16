Il Guadalajara sfiora l'impresa in Coppa del Re: il Barcellona si salva sul finale contro una squadra di terza divisione

Non sarà una partita destinata a entrare negli almanacchi del calcio, ma il Guadalajara, nonostante la sconfitta, ha davvero sfiorato un’impresa storica.
La formazione di terza divisione spagnola, che ha ospitato il Barcellona nel proprio stadio da 6 mila posti - riadattato all’ultimo momento per aumentarne la capienza, dettaglio che ha creato non pochi problemi organizzativi - è riuscita a reggere per oltre un’ora l’urto della capolista della Liga.
Il muro biancoblù si è però arreso nei minuti finali alle reti di Christensen e Rashford, permettendo ai blaugrana di conquistare un passaggio del turno tutt’altro che agevole.