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Il Marsiglia può cedere Greenwood: lo conferma il ds, big europee all'erta
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Lorenzi prende le redini
Il Marsiglia ha annunciato ufficialmente la nomina di Lorenzi a nuovo direttore sportivo.
Ex dirigente del Brest, Lorenzi è noto per le sue capacità di reclutamento e sostituisce Benatia con l'obiettivo di guidare il club verso una nuova era.
Ai microfoni del club ha dichiarato: "Entrare nell'Olympique de Marseille è un onore e una sfida che accolgo con orgoglio. Ringrazio il Presidente e il proprietario per la fiducia. Voglio aiutare a costruire un progetto sportivo sostenibile, basato su valori chiari e sulla fiducia nei giocatori. Lavoreremo con standard elevati, per il bene del club e dei suoi tifosi”.
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Si profila una decisione sul caso Greenwood
Lorenzi deve decidere in fretta il futuro di Greenwood. L’ex attaccante del Manchester United è stato fondamentale in campo, con 45 presenze, 26 gol e 11 assist nella stagione 2025-2026. Il suo alto valore di mercato lo rende però un candidato alla cessione, poiché il Marsiglia deve rispettare le norme finanziarie e riequilibrare il bilancio per il 2026-27.
Intervistato daL'Equipe, Lorenzi è stato chiaro: "È uno dei giocatori su cui riflettiamo di più. Se arriverà un'offerta, la valuteremo. Dobbiamo però considerare la posizione del club e quella del giocatore, e trovare la soluzione migliore per tutti".
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Una nuova filosofia per il mercato del Marsiglia
Oltre al futuro dei singoli giocatori, Lorenzi ha annunciato un cambio di strategia sul mercato. Il Marsiglia, quinto in Ligue 1, giocherà l’Europa League e non la Champions. Il nuovo dirigente vuole evitare costose stelle e creare una squadra più coesa, gradita ai tifosi, puntando sul vivaio.
Parlando del prossimo mercato, Lorenzi ha dichiarato a L'Équipe: "Dovremo essere più creativi nel reclutamento. Diamo priorità al collettivo. Cercheremo giocatori capaci di creare un legame e un'identità, che lottino in campo e con cui i tifosi possano identificarsi, valorizzando il centro di formazione e puntando a un ritorno sull'investimento a lungo termine".
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La tensione sale con l'avvicinarsi della finestra di mercato estiva
L'arrivo di Lorenzi è cruciale: la DNCG (organo di controllo finanziario del calcio francese) sta esaminando i conti del club. Cedere un giocatore di valore come Greenwood darebbe al Marsiglia il margine necessario per gli acquisti “creativi” promessi ai tifosi del Velodrome.
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