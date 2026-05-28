Il Marsiglia può cedere Greenwood: lo conferma il ds, big europee all'erta

Il Marsiglia ha annunciato ufficialmente la nomina di Lorenzi a nuovo direttore sportivo.

Ex dirigente del Brest, Lorenzi è noto per le sue capacità di reclutamento e sostituisce Benatia con l'obiettivo di guidare il club verso una nuova era.

Ai microfoni del club ha dichiarato: "Entrare nell'Olympique de Marseille è un onore e una sfida che accolgo con orgoglio. Ringrazio il Presidente e il proprietario per la fiducia. Voglio aiutare a costruire un progetto sportivo sostenibile, basato su valori chiari e sulla fiducia nei giocatori. Lavoreremo con standard elevati, per il bene del club e dei suoi tifosi”.