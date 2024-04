Grealish non si spiega il trattamento in trasferta: "Anche mia mamma me lo chiede"

Costantemente preso di mira dai tifosi avversari, l'esterno del Manchester City dice: "Non so il perché dei buu, li prendo come un complimento".

Jack Grealish, per qualche motivo, è uno dei giocatori di Premier League maggiormente presi di mira dai tifosi avversari: quando gioca in trasferta, le manifestazioni di dissenso da parte dei tifosi avversari non mancano mai.

Sarà per i suoi capelli, sarà per il modo di giocare considerato a volte provocatorio, sarà per qualche concessione al tuffo. Sarà per quel che si vuole: è così e basta. Quasi un dato di fatto ogni volta che il Manchester City si reca lontano dall'Etihad Stadium.

E Grealish come la prende? Accetta i fischi e i buuu, perché non può fare altro. Ma in cuor suo, come confessato in queste ore, proprio non capisce il motivo di una simile ostilità nei suoi confronti.