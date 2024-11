Gran Galà del Calcio AIC 2024: quando e dove si svolge, dove vederlo in tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul Gran Galà del Calcio AIC 2024: i candidati, quando si svolge e dove vederlo in tv e streaming.

Torna l'appuntamento annuale con uno dei premi più attesi del calcio italiano, ovvero il Gran Galà del Calcio AIC.

L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge alla sua dodicesima edizione.

Sono state svelate le shortlist per le top 11 maschile e femminile, ancora in corso invece il sondaggio per votare il GOAL DELL'ANNO: in lizza per questo premio ci sono Rafa Leao, Marcus Thuram e Ruslan Malinovskyi.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma dove sarà possibile vedere il Gran Galà del Calcio AIC 2024 in diretta tv e streaming?