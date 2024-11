GP del Brasile di F1: Sky, NOW o TV8? Orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Mondiale di F1 torna col Gran Premio del Brasile: tutte le info su come seguirlo in diretta tv e streaming.

Manca sempre meno al termine del Mondiale di Formula Uno: quartultimo appuntamento della stagione di scena nel circuito di San Paolo, in Brasile.

Ferrari in piena corsa per la conquista del titolo costruttori, dove occupa la seconda piazza alle spalle della McLaren. Non è ancora fatta per Verstappen, invece, nella classifica piloti: Norris resta l'inseguitore più diretto, tallonato da Leclerc.

Di seguito tutte le informazioni sul GP del Brasile di F1: il programma completo del weekend, tra sprint race, qualifiche e gara.