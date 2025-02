Il nuovo acquisto della Roma si presenta e a sorpresa svela che uno dei suoi idoli è William Vainqueur, ex centrocampista giallorosso.

Alla Roma è arrivato nelle ultime ore del mercato invernale, con l’obiettivo di garantire a Claudio Ranieri una valida alternativa a centrocampo.

Lucas Gourna-Douath ha lasciato il Salisburgo per trasferirsi alla Roma: operazione in prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

In attesa di fare il proprio esordio in campo con la nuova maglia, il centrocampista classe 2003 si è presentato alla Roma, parlando ai canali ufficiali della società giallorossa. E nel corso della sua intervista i particolari curiosi non sono mancati.