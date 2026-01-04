Gonzalo Garcia eroe del Real Madrid, l'attaccante accostato alla Juventus segna una tripletta contro il Betis

Il 4 gennaio 2026 potrebbe diventare una data da ricordare per il Real Madrid, che sembra aver scoperto un gioiello dal valore inestimabile.

Gonzalo Garcia ha raccolto l’importante eredità lasciata da Kylian Mbappé, fermo ai box per infortunio, guidando l’attacco dei Blancos nel primo match dell’anno contro il Real Betis.

Dopo un Mondiale per Club di altissimo livello, il classe 2004 non aveva avuto molte opportunità, ma alla prima vera grande occasione non solo non ha deluso, bensì ha dimostrato di avere le qualità per diventare un fuoriclasse.