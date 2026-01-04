Pubblicità
Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images
Michael Baldoin

Gonzalo Garcia eroe del Real Madrid, l'attaccante accostato alla Juventus segna una tripletta contro il Betis

Giornata da sogno per il classe 2004 del Real Madrid: prima la prima rete in Liga, poi la tripletta “perfetta” nel successo casalingo contro il Real Betis.

Il 4 gennaio 2026 potrebbe diventare una data da ricordare per il Real Madrid, che sembra aver scoperto un gioiello dal valore inestimabile.

Gonzalo Garcia ha raccolto l’importante eredità lasciata da Kylian Mbappé, fermo ai box per infortunio, guidando l’attacco dei Blancos nel primo match dell’anno contro il Real Betis.

Dopo un Mondiale per Club di altissimo livello, il classe 2004 non aveva avuto molte opportunità, ma alla prima vera grande occasione non solo non ha deluso, bensì ha dimostrato di avere le qualità per diventare un fuoriclasse.

  • INFORTUNIO PER MBAPPÉ: SCATTA L'OCCASIONE PER GONZALO GARCIA

    Il 2025 del Real Madrid si era concluso con una notizia preoccupante: l’infortunio al ginocchio rimediato da Mbappé.

    Gli esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro per il francese, che sarà costretto ai box per 3-4 settimane.

    Nel primo match dell’anno di Liga, Xabi Alonso ha dunque deciso di puntare su un attacco a due punte, schierando il classe 2004 Gonzalo Garcia accanto a Vinicius Junior.

  • IL PRIMO GOAL IN LIGA NON SI SCORDA MAI

    Alla seconda presenza da titolare in Liga con il Real Madrid, a Gonzalo Garcia sono bastati meno di 20 minuti per segnare la sua prima rete in campionato con i Blancos.

    Davanti ai suoi tifosi, in un’atmosfera da sogno, il classe 2004 si è defilato in zona secondo palo su una punizione laterale battuta dalla sinistra da Rodrygo, colpendo di testa e sorprendendo il portiere Alvaro Valles.

    Poi l’esultanza sotto la sua curva, abbracciato da tutti i compagni, in particolare dal brasiliano che gli aveva fornito l’assist perfetto.

    LA TRIPLETTA PERFETTA: POMERIGGIO DA CINEMA PER IL CLASSE 2004

    Non bastava la prima, importantissima gioia in campionato con la maglia dei Blancos: Gonzalo Garcia ha deciso di esagerare.

    All’inizio della ripresa realizza subito la doppietta con un destro al volo da fuori area, tutto solo contro le maglie biancoverdi.

    Poi arriva la tripletta “perfetta”: dopo il colpo di testa e il destro volante, segna anche con il mancino… e non un goal qualsiasi, bensì di tacco.

    Al Bernabéu è definitivamente nata una stella: il suo nome è Gonzalo Garcia Torres.

    IL SONDAGGIO DELLA JUVENTUS: IL REAL MADRID DIFFICILMENTE SE NE PRIVERÀ

    A causa del poco minutaggio fin qui accumulato, Gonzalo Garcia stava valutando l’ipotesi di lasciare Madrid per trovare maggiore spazio.

    Proprio per questo, secondo Sky Sport, la Juventus aveva avviato i primi sondaggi esplorativi con i Blancos, per capire la fattibilità dell’operazione.

    I bianconeri immaginavano un’operazione alla “Nico Paz-Como”: un trasferimento a titolo definitivo con diritto di recompra a favore del Real Madrid.

    L’infortunio di Mbappé, però, ha offerto al classe 2004 l’occasione di prendersi il palcoscenico e dimostrare di essere pronto per una grande squadra. Ora sarà difficile per il club spagnolo privarsene facilmente.

