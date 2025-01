Affare concluso tra Roma e Atalanta per Pierluigi Gollini in giallorosso: il portiere mercoledì svolgerà le visite e firmerà, alla Dea un milione.

Pierluigi Gollini, a breve, sarà un nuovo portiere della Roma.

Giallorossi e Atalanta, come fa sapere 'Sky', hanno raggiunto l'accordo totale per il trasferimento dell'ormai ex estremo difensore della Dea, in questi primi mesi della stagione in prestito al Genoa.

Gollini sarà il secondo alle spalle di Svilar, andando a rimpiazzare numericamente Ryan.