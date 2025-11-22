Golazo - Ma chi è Luciano Juba? Dalla várzea al sogno Mondiale in 6 anni, il Brasile ha trovato un nuovo terzino sinistro

Salto in avanti di qualche anno. Luciano Juba non è più il craque del Bahia Curado, non gioca più nel calcio amatoriale. Oggi è uno dei terzini sinistri migliori proposti dal campionato brasiliano, svuotato di talenti che dopo la maggiore età volano in Europa (gli ultimi Endrick ed Estevão) e impoverito di talento.

La missione di Ancelotti è tutt'altro che semplice: trovare gli uomini giusti per il progetto Mondiale. La scelta non è amplissima: terzo nel girone sudamericano con gli stessi punti di Colombia, Uruguay e Paraguay, e a -10 dalla capolista Argentina, il Brasile sta vivendo uno dei momenti più delicati della propria storia. E così anche l'ex allenatore di Milan e Real Madrid, come i ct italiani, si ritrova costretto a innovare.

Juba, che in questa stagione ha messo a segno 6 reti e fornito 8 assist in 58 presenze col Bahia, è stato così inserito nell'elenco dei convocati per le amichevoli di novembre contro Senegal e Tunisia. Alla fine non è sceso in campo in nessuna delle due partite. Ma intanto ha respirato l'aria nobile della Seleção, raggiungendo il culmine di una carriera finita improvvisamente sull'ottovolante.