Golazo - La doppia finale di Libertadores di Andreas Pereira: decise in negativo Palmeiras-Flamengo, ora la rigioca a maglie invertite

Palmeiras e Flamengo sono le due formazioni guida del pallone brasiliano. Si stanno giocando la conquista del Brasileirão, col Fla favorito dopo l'andamento delle ultime giornate di campionato, e si ritrovano nuovamente una di fronte all'altra per aggiudicarsi la Libertadores.

Era già accaduto nel 2021, nel bel mezzo di un dominio a due: nel 2019 aveva trionfato il Flamengo, nel 2020 il Palmeiras. Dominio a due, dominio verdeoro: da quel 2019 a oggi la Libertadores non è mai uscita dal Brasile (campioni anche Fluminense e Botafogo). Quanto alle due grandi rivali, negli ultimi anni si sono spartite anche diverse fette di Brasileirão: 2019 e 2020 Flamengo, 2018, 2022 e 2023 Palmeiras.

La chiamano "spagnolizzazione", termine dispregiativo che rimanda al binomio Real Madrid-Barcellona in Spagna, ed è la reale tendenza verso cui da qualche anno sta viaggiando il calcio brasiliano ma pure sudamericano. Come confermato dalla finale di questa sera, che metterà di fronte proprio Palmeiras e Flamengo: le solite note.