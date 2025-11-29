Golazo - La doppia finale di Libertadores di Andreas Pereira: decise in negativo Palmeiras-Flamengo, ora la rigioca a maglie invertite

Quando la vita ti concede una seconda chance, è meglio prenderla al volo. E Andreas Pereira, l'ex Manchester United passato anche per la Serie A con la maglia della Lazio, ha deciso di acchiapparla con entrambe le mani.
Pereira oggi gioca nel Palmeiras, in Brasile. Che in realtà non sarebbe esattamente la sua patria: l'ex biancoceleste è nato in Belgio da padre brasiliano e madre belga. In Sudamerica non aveva mai giocato prima di quattro anni fa.
Questa sera, a Lima, Pereira avrà la sua seconda chance. La prima l'ha sprecata clamorosamente proprio quattro anni fa, quando indossava la maglia del Flamengo. Ovvero l'avversario che contenderà proprio al Palmeiras, come all'epoca, la Copa Libertadores.