E dire che il Boca aveva puntato su Zeballos praticamente sin da subito. Il club xeneize lo preleva dal piccolo Sarmiento, club solo omonimo di quello di Junin attualmente in Primera: questo è di La Banda, nella provincia di Santiago del Estero dove Exequiel è nato. E il nome della città è tutto un programma: la "banda" è anche quella trasversale che campeggia sulla maglia del River.

Il giovane Zeballos entra nelle giovanili del Boca nel 2016, scala le categorie e quattro anni più tardi diventa il calciatore più giovane della storia del club a firmare un contratto professionistico: è di durata quinquennale, fino al 2025. Per la cronaca: nel 2022 ha rinnovato fino al 31 dicembre del 2026, e insomma, la scadenza non è più così lontana. E non è un caso che per lui si stia già parlando di un possibile addio a parametro zero.

Ma il primo contatto col mondo Boca arriva prima di quel 2016. A 11 anni uno scout lo nota e il club di Baires gli apre le porte del proprio settore giovanile. E a quei tempi nulla può essere considerato facile, come raccontato dal padre Oscar a Marca qualche tempo fa.

"Dopo la prima volta che lo videro e gli chiesero di tornare, dovemmo tornare nella nostra città e aspettare ogni volta che il club lo convocasse per una partita. Lo facemmo per circa un anno. Ci chiamavano e dovevamo fare i 2.200 km di andata e ritorno per Buenos Aires. Molte volte Exequiel giocava solo 15 o 20 minuti, se era fortunato. Ma non si arrendeva mai, era sempre ottimista. All'epoca pagavamo tutto noi: il biglietto dell'autobus, l'hotel e i pasti. Il Boca non ci dava nulla".