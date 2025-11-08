Golazo - Agustin Rossi, il portiere argentino che potrebbe giocare i Mondiali con il Brasile

Rossi, che origini familiari nel Sud del paese, ha infatti richiesto e sta per ottenere la cittadinanza brasiliana. Il processo è in corso e si concluderà ben prima dell'estate 2026, quella in cui andranno in scena i Mondiali. Il che significa che, non avendo mai indossato la maglia dell'Argentina né a livello giovanile né a livello di prima squadra, vederlo con la maglia del Brasile sarebbe perfettamente legale.

Il portiere del Flamengo, a dire il vero, una volta è stato convocato dal ct Lionel Scaloni. Accadeva nel 2021, prima dei Mondiali, poco più di un anno prima che l'Argentina si laureasse campione in Qatar. In quell'occasione Messi e compagni distruggevano (3-0) la Bolivia al Más Monumental di Buenos Aires, Leo segnava una tripletta e Rossi rimaneva in panchina dall'inizio alla fine come alternativa a Emiliano Martinez e Geronimo Rulli.

Si sarebbe rivelata l'unica convocazione per Rossi, all'epoca in forza al Boca Juniors. Da quel momento in poi, l'ex portiere del Chacarita è stato completamente ignorato da Scaloni. Ed è anche per questo che le voci su una sua naturalizzazione anche calcistica, e su una chiamata di Ancelotti, continuano a essere particolarmente forti in Brasile.