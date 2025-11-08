Golazo - Agustin Rossi, il portiere argentino che potrebbe giocare i Mondiali con il Brasile

Pensate a Gigio Donnarumma con la maglia della Francia. O ad Adrien Rabiot con quella dell'Italia. Impossibile, e non soltanto perché il regolamento non lo permetterebbe. Diego Maradona la camisa del Brasile l'ha indossata una ventina d'anni fa, ma era uno spot pubblicitario. Mentre per Agustin Rossi il discorso è ben diverso.
Il portiere del Flamengo, che per la quarta volta dal 2019 ha raggiunto la finale della Copa Libertadores e ora si giocherà col Palmeiras il trono di migliore del Sudamerica, è argentino. Ma argentino purosangue: nel corso della propria carriera ha sempre giocato in patria, escludendo un paio di puntate fuori dai confini tra Cile (Deportivo Antofagasta) e Arabia Saudita (Al Nassr, con Cristiano Ronaldo).
Eppure in Brasile si sta parlando di lui come del... portiere della Seleção di Carlo Ancelotti ai Mondiali del prossimo anno, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Possibile? Sì, possibile. Improbabile, altamente improbabile, ma possibile: lo dice la legge.