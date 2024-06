Kvaratskhelia si sblocca a Euro 2024: in goal dopo la permanenza al Napoli annunciata da Conte

L'attaccante del Napoli vive una giornata importantissima: segna contro il Portogallo del suo idolo Cristiano Ronaldo, dopo che Conte lo ha blindato.

Il 26 giugno potrebbe trasformarsi in uno dei giorni più "significativi" della carriera di Khvicha Kvaratskhelia. Per gli Europei e non solo.

Perché sono state ore assai particolari quelle che hanno preceduto la sfida tra Georgia e Portogallo, pur a distanza di migliaia di chilometri: a Napoli è stato presentato Antonio Conte. E questo è noto.

Le sue parole, quelle relative al futuro dell'attaccante georgiano, fanno da perfetto sfondo alla serata della Nazionale di Sagnol: e al goal che ha sbloccato la sfida contro Cristiano Ronaldo e compagni.