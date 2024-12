Gli infortunati del Milan: Pulisic, Leão, Chukwueze, Loftus-Cheek, Musah, Okafor, chi gioca contro la Juventus in Supercoppa Italiana e le ultime sul loro rientro

Nelle stesse ore del ribaltone in panchina, il Milan deve fare i conti con una lunghissima lista di infortunati: chi ci sarà in Arabia Saudita?

Nelle stesse ore in cui il Milan procedeva all'esonero di Paulo Fonseca per far spazio a Sergio Conceição, un altro elemento della rosa rossonera entrava virtualmente in un'infermeria già piuttosto affollata: Samuel Chukwueze, costretto al cambio nel secondo tempo del posticipo contro la Roma.

Un bel problema, l'ennesimo. Specialmente in vista della partenza per Riyadh, in programma martedì, per disputare la Supercoppa Italiana. Perché oltre a Chukwueze sono già parecchi i giocatori costretti a saltare le ultime partite a causa di un infortunio. Specialmente dal centrocampo in su, zona di campo che in questo senso è stata martoriata da problemi fisici di varia natura.

Pulisic, Leão, lo stesso Chukwueze, ma anche Loftus-Cheek, Musah e Okafor: chi recupera per la semifinale della Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma giovedì 2 gennaio, e poi per l'eventuale finale contro la vincente di Inter-Atalanta, che si giocherà lunedì 6?