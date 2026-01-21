Gli arbitri di Juventus-Napoli e Roma-Milan: chi dirige i big match della 22ª giornata

Menù ricco per quanto riguarda la 22ª giornata del campionato di Serie A, il cui programma è arricchito da due big match dal peso specifico non indifferente nell'economia del torneo.

Domenica 25 gennaio, a poche ore di distanza, si giocheranno infatti Juventus-Napoli, con calcio d'inizio alle ore 18 all'Allianz Stadium, mentre alle 20.45, all'Olimpico di Roma, sarà la volta di Roma-Milan.

Sono stati ufficializzati gli arbitri delle due sfide clou del 22° turno di Serie A che vede il doppio incrocio tra le squadre attualmente collocate tra il secondo e il quinto posto. In altre parole, uno snodo importante in chiave Scudetto e in ottica corsa per un posto in Champions.