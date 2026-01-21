Pubblicità
Michael Di Chiaro

Gli arbitri di Juventus-Napoli e Roma-Milan: chi dirige i big match della 22ª giornata

Ufficiali le designazioni per i due big match della prossima giornata che si giocheranno domenica 25 gennaio.

Menù ricco per quanto riguarda la 22ª giornata del campionato di Serie A, il cui programma è arricchito da due big match dal peso specifico non indifferente nell'economia del torneo.

Domenica 25 gennaio, a poche ore di distanza, si giocheranno infatti Juventus-Napoli, con calcio d'inizio alle ore 18 all'Allianz Stadium, mentre alle 20.45, all'Olimpico di Roma, sarà la volta di Roma-Milan.

Sono stati ufficializzati gli arbitri delle due sfide clou del 22° turno di Serie A che vede il doppio incrocio tra le squadre attualmente collocate tra il secondo e il quinto posto. In altre parole, uno snodo importante in chiave Scudetto e in ottica corsa per un posto in Champions.

  • L'ARBITRO DI JUVENTUS-NAPOLI

    A dirigere Juventus-Napoli, big match della 22esima giornata di Serie A, sarà l'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di puntare sulla lunga esperienza dell'arbitro 43enne che in carriera ha già diretto oltre 170 gare del massimo campionato italiano. 

  • L'ARBITRO DI ROMA-MILAN

    A dirigere l'altra supersfida del turno di campionato tra Roma e Milan sarà invece Andrea Colombo della sezione di Como. Per il match dell'Olimpico è stato scelto il 35enne lombardo, ovvero uno dei fischietti emergente sulla scena nazionale.

  • LA DESIGNAZIONE COMPLETA DI JUVENTUS-NAPOLI

    • Arbitro: Mariani
    • Assistenti: Tegoni – Berti
    • IV Ufficiale: Marchetti
    • VAR: Doveri
    • AVAR: Di Paolo 

  • LA DESIGNAZIONE COMPLETA DI ROMA-MILAN

    • Arbitro: Colombo
    • Assistenti: Perrotti – Rossi M.
    • IV Ufficiale: Zufferli
    • VAR: Di Bello
    • AVAR: Abisso 
