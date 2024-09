Parla il dirigente bianconero: "Nessun trucco, bisogna solo fare i conti. Con Chiesa siamo sempre stati onesti, di Allegri non parlo".

Dal mercato sontuoso della Juventus al rapporto con Allegri, passando per Chiesa, Thiago Motta, McKennie e non solo: i temi di discussione, quando si parla con Cristiano Giuntoli, sono sempre molteplici.

Il Managing Director Football ha rilasciato una lunga intervista pubblicata nell'edizione odierna del Corriere della Sera. Gli argomenti? Tanti, appunto.

Tra questi anche il segreto del mercato in entrata condotto in estate dalla Juventus. Un segreto che, secondo Giuntoli, non deve nemmeno essere considerato tale.