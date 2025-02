Giuntoli crede nella nuova Juventus: "Thiago Motta non è in discussione, obiettivo Champions"

Cristiano Giuntoli commenta la disfatta in Coppa Italia: "Prestazione inaccettabile, ma siamo convinti che il progetto darà soddisfazioni".

Il day after, in casa Juventus, lascia strascichi e dubbi legati a presente e futuro.

A tentare di diradarli è Cristiano Giuntoli, che si veste da pompiere per quantomeno attenuare il fuoco delle critiche divampato in seguito alla clamorosa eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli.

Il Managing Director Football del club piemontese ha parlato a 'Sky' all'indomani della disfatta, difendendo la bontà delle scelte compiute ad inizio stagione inclusa quella di affidarsi a Thiago Motta.