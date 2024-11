Giuliano Simeone segna in Atletico Madrid-Las Palmas ed entra nella storia: 21 anni dopo il padre Diego

Atletico Madrid vs Las Palmas

Due decenni dopo, un Simeone torna a segnare con la maglia dei Colchoneros: l'ultima volta era accaduto nel dicembre del 2003.

A qualche tifoso di una certa età, probabilmente, saranno venuti i lucciconi agli occhi dall'emozione. Riportato indietro di due decenni da un goal, un semplice goal, ma dal valore estremamente nostalgico.

Il primo marcatore di Atletico Madrid-Las Palmas, gara dell'undicesima giornata della Liga finita 2-0 per i Colchoneros, è stato Giuliano Simeone. Che il fratello di Giovanni, centravanti del Napoli, ma in questo caso è anche e soprattutto il figlio di Diego.

Ll'1-0 segnato dal giovane centravanti, a segno con uno scatto in profondità e un destro ravvicinato alle spalle del portiere avversario, ha il sapore della storia. E non solo perché si è trattato della prima rete della sua carriera in Liga.