Giroud sul futuro: "Stati Uniti? Ci sono anche altri paesi". E svela il ruolo di Ibrahimovic al Milan

La carta d'identità sostiene che gli anni di Olivier Giroud sono 37. Eppure, il centravanti campione del mondo continua ad essere un imprescindibile del Milan: segna, sforna assist, ricopre il ruolo del leader. Il problema, semmai, è rappresentato dal contratto: quello di Giroud va in scadenza tra pochi mesi, il 30 giugno. Ed è un argomento che non è ancora stato affrontato con la dirigenza, come rivela l'ex Arsenal e Chelsea alla 'Gazzetta dello Sport'. Un'intervista in cui si parla anche di altro: del futuro, del possibile approdo in MLS, ma anche del vero ruolo che ricopre Zlatan Ibrahimovic al Milan. L'articolo prosegue qui sotto