Giro d'Italia 2025, le tappe in Emilia-Romagna: dove passano i ciclisti? Paesi e città di maggio

Tra le regioni toccate dal Giro d'Italia 2025 anche l'Emilia-Romagna: sarà possibile vedere i ciclisti impegnati nella corsa da metà maggio.

Il 9 maggio, da Durazzo (Albania) è partito il Giro d'Italia 2025. Per la prima volta a est, la corsa ciclistica più importante del paese accompagnerà tutti gli appassionati fino al primo giugno, quando è previsto l'arrivo finale a Roma.

In diretta tv e streaming gratis sulla Rai (Rai 2), ma anche in abbonamento tramite Eurosport, il Giro d'Italia è visibile live come ogni anno, ma migliaia di persone preferiscono assistere alla corsa direttamente dal vivo, seguendo i ciclisti da pochi metri.

Dalla Campania alla Toscana, passando per la Puglia, sono diverse le regioni in cui è possibile vedere il Giro d'Italia 2025: tra queste anche l'Emilia-Romagna, da metà maggio. Ma in quali città e paesi passano i ciclisti impegnati nella competizione?