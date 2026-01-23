Giovane al Napoli è l'ultima grande operazione in uscita del Verona: da Kumbulla a Iturbe, la top 10 delle cessioni più preziose nella storia gialloblù

Nonostante l’operazione abbia un valore molto importante, Giovane non rappresenta la cessione più remunerativa nella storia del club veneto.

Sono infatti due i giocatori che hanno garantito un incasso maggiore alle casse gialloblù, entrambi trasferitisi alla Roma: Iturbe, pagato 24.5 milioni, e Kumbulla, ceduto per 26.5 milioni.

Per entrambi, però, l’esperienza nella Capitale non ha portato grandi soddisfazioni: le aspettative sono state disattese e, negli anni successivi, hanno lasciato la Roma senza mai convincere del tutto.

Un altro acquisto non pienamente riuscito è stato quello di Ngonge, passato al Napoli per circa 20 milioni nel mercato di riparazione di due anni fa. Una stagione chiusa addirittura al decimo posto dai partenopei, prima di una nuova rivoluzione culminata con l’arrivo di Conte.

Appena fuori dalla top 3 figurano Amrabat, acquistato dalla Fiorentina per 19.5 milioni, e Noslin, costato alla Lazio 16.8 milioni nella scorsa stagione. Trasferimenti che, nel complesso, non hanno portato i benefici sperati ai club acquirenti, ma che il Napoli spera di smentire con l’arrivo di Giovane.