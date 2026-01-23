Giovane al Napoli è l'ultima grande operazione in uscita del Verona: da Kumbulla a Iturbe, la top 10 delle cessioni più preziose nella storia gialloblù

La finestra di mercato di gennaio resta sempre una delle più insidiose per i colpi in entrata, poiché le squadre difficilmente si privano dei propri giocatori migliori a stagione in corso.
Ecco perché, negli ultimi anni, diverse operazioni molto onerose dal punto di vista finanziario non si sono poi rivelate vincenti, anche se non sempre le storie hanno un epilogo negativo.
Il Napoli spera di vivere un lieto fine con Giovane, prossimo attaccante della squadra di Antonio Conte, dopo aver trovato l’accordo con l’Hellas Verona: per i gialloblù, la cessione del brasiliano entra nella top 3 delle operazioni più remunerative della storia del club.