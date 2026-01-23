Pubblicità
Iturbe Giovane Kumbulla VeronaGetty Images
Michael Baldoin

Giovane al Napoli è l'ultima grande operazione in uscita del Verona: da Kumbulla a Iturbe, la top 10 delle cessioni più preziose nella storia gialloblù

Il Napoli ha chiuso un altro affare con il Verona nel giro di pochi anni, dopo gli acquisti di Rrahmani e Ngonge: alla corte di Antonio Conte arriva il brasiliano Giovane.

La finestra di mercato di gennaio resta sempre una delle più insidiose per i colpi in entrata, poiché le squadre difficilmente si privano dei propri giocatori migliori a stagione in corso.

Ecco perché, negli ultimi anni, diverse operazioni molto onerose dal punto di vista finanziario non si sono poi rivelate vincenti, anche se non sempre le storie hanno un epilogo negativo.

Il Napoli spera di vivere un lieto fine con Giovane, prossimo attaccante della squadra di Antonio Conte, dopo aver trovato l’accordo con l’Hellas Verona: per i gialloblù, la cessione del brasiliano entra nella top 3 delle operazioni più remunerative della storia del club.

  • È FATTA PER GIOVANE AL NAPOLI

    Non è stato un mese facile per il Napoli, né dal punto di vista sportivo, con un netto rallentamento nei risultati, né sul fronte del mercato.

    I partenopei hanno infatti dovuto fare i conti con un mercato a “saldo zero”, ovvero con la necessità di cedere giocatori per poterne acquistare altri.

    Le cessioni di Lang e Lucca, sommate ai numerosi e continui infortuni, hanno così costretto il club ad accelerare la trattativa per un attaccante, arrivando alla chiusura per Giovane del Verona.

  • LA FORMULA E I COSTI DELL'OPERAZIONE

    Giovane si trasferisce dal Verona al Napoli a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

    Il classe 2003, arrivato a Verona in estate a parametro zero, garantirà così ai gialloblù una netta plusvalenza da 20 milioni, risorse fondamentali per il futuro del club.

  • DA ITURBE A KUMBULLA, PASSANDO PER NOSLIN: QUANTE CESSIONI IMPORTANTI PER IL VERONA

    Nonostante l’operazione abbia un valore molto importante, Giovane non rappresenta la cessione più remunerativa nella storia del club veneto.

    Sono infatti due i giocatori che hanno garantito un incasso maggiore alle casse gialloblù, entrambi trasferitisi alla Roma: Iturbe, pagato 24.5 milioni, e Kumbulla, ceduto per 26.5 milioni.

    Per entrambi, però, l’esperienza nella Capitale non ha portato grandi soddisfazioni: le aspettative sono state disattese e, negli anni successivi, hanno lasciato la Roma senza mai convincere del tutto.

    Un altro acquisto non pienamente riuscito è stato quello di Ngonge, passato al Napoli per circa 20 milioni nel mercato di riparazione di due anni fa. Una stagione chiusa addirittura al decimo posto dai partenopei, prima di una nuova rivoluzione culminata con l’arrivo di Conte.

    Appena fuori dalla top 3 figurano Amrabat, acquistato dalla Fiorentina per 19.5 milioni, e Noslin, costato alla Lazio 16.8 milioni nella scorsa stagione. Trasferimenti che, nel complesso, non hanno portato i benefici sperati ai club acquirenti, ma che il Napoli spera di smentire con l’arrivo di Giovane.

  • LA TOP 10 DELLE CESSIONI PIÙ IMPORTANTI DEL VERONA

    10. Jackson Tchatchoua al Wolverhampton: 12.5 milioni di euro (2025/26)

    9. Juan Cabal alla Juventus: 12.8 milioni di euro (2024/25)

    8. Amir Rrahmani al Napoli: 15.3 milioni di euro (2019/20)

    7. Ivan Ilic al Torino: 16.5 milioni di euro (2023/24)

    6. Tijjani Noslin alla Lazio: 16.8 milioni di euro (2024/25)

    5. Sofyan Amrabat alla Fiorentina: 19.5 milioni di euro (2019/20)

    3. Giovane al Napoli: 20 milioni di euro - in attesa di ufficialità

    3. Cyril Ngonge al Napoli: 20 milioni di euro (2023/24)

    2. Juan Iturbe alla Roma: 24.5 milioni di euro (2014/15)

    1. Marash Kumbulla alla Roma: 26.5 milioni di euro (2021/22)
