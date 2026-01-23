Giovane in campo per Juventus-Napoli? I tempi della trattativa col Verona: il brasiliano potrebbe già giocare la sfida contro i bianconeri, Conte spera

Il Napoli ha vissuto una giornata di forti accelerazioni sul mercato con un obiettivo preciso: chiudere l’arrivo di Giovane in tempo per inserirlo tra i convocabili per la sfida di domenica contro la Juventus.
La trattativa col Verona è stata definita nelle ultime ore, mentre le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang hanno aperto ufficialmente la strada all’operazione.
Antonio Conte attende il brasiliano, considerato una delle rivelazioni della prima parte di stagione della Serie A 2026/26, per fronteggiare un reparto offensivo ridotto dalle partenze e dagli infortuni.