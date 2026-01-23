Giovane in campo per Juventus-Napoli? I tempi della trattativa col Verona: il brasiliano potrebbe già giocare la sfida contro i bianconeri, Conte spera

Giovane è un attaccante duttile, capace di agire da prima punta, seconda punta, esterno offensivo largo a destra e persino da falso nove.

Una polivalenza che risponde direttamente alle esigenze del momento: Politano e Neres sono indisponibili per infortunio, Lang e Lucca sono stati ceduti e il reparto avanzato è ridotto al minimo.

Conte conta sulla capacità del brasiliano di adattarsi rapidamente alle richieste tattiche. Il tecnico lo vede compatibile sia con Rasmus Hojlund sia come possibile alternativa per concedere un turno di riposo al danese, in attesa del rientro di Lukaku.

L’allenatore lo considera una risorsa utile anche per variare il modulo nel caso in cui l’assenza di esterni costringa a nuove soluzioni.